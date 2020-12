Gemert-Bakel: besluiten over onvoldragen plan

GEMERT-BAKEL - Ook al is de oppositie tegen, de gemeenteraad van Gemert-Bakel neemt volgende week toch een besluit over de toekomst van de dorpsondersteuners in de Gemert-Bakelse kerkdorpen. Als het aan het gemeentebestuur ligt, worden die op 1 januari aanstaande ondergebracht in een stichting.

Maar de oppositie vindt het plan van welzijnswethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) dat daarvoor op tafel ligt nog onvoldragen. VVD, Sociaal Gemert-Bakel, de fractie-Vogels en de Lokale Realisten hebben nog een groot aantal vragen en kanttekeningen bij dat medio vorige week gelanceerde plan.

Ze willen met name antwoord op de vraag waarom de gemeente wel zelf jongerenwerkers in dienst neemt maar geen dorpsondersteuners, terwijl beide groepen welzijnswerkers geacht worden hun werk in alle onafhankelijkheid te kunnen doen.

Fatsoenlijke discussie

,,Het voorstel is daarom nog niet rijp voor behandeling in de gemeenteraad", fulmineert VVD-fractievoorzitter Jan Vroomans. ,,Eerst moet er antwoord zijn op alle vragen naar strategische keuzes en onduidelijkheden. En niet schriftelijk, zoals de wethouder het wil doen. Maar in de vorm van een fatsoenlijke en volwassen discussie."

Maar daar wil het college van B en W niet aan, zo blijkt uit antwoorden van een woordvoerder. Coalitiegenoten CDA en Dorpspartij hebben samen een meerderheid en die nemen wel genoegen met schriftelijke beantwoording van hun vragen door de wethouder.

Meerderheid

Bij de bespreking van dit onderwerp tijdens een commissievergadering waren er meer leden van de oppositie aanwezig dan van de coalitiefracties. Maar dat speelt daarbij geen rol, aldus de woordvoerder van B en W. ,,De coalitiepartijen hebben immers de meerderheid in de raad, zo zijn de spelregels volgens de gemeentewet."

De dorpsondersteuners zijn nu nog in dienst van de welzijnsorganisatie LEV Groep in Helmond. Maar op 1 januari neemt branchegenoot Lumens uit Eindhoven het Gemert-Bakelse welzijnswerk over. Aanleiding is een verschil van inzicht over de koers in het welzijnswerk tussen het gemeentebestuur en de LEV Groep.

Quote Er heeft zich pas een handjevol vrijwilli­gers aangemeld

Vooruitlopend daarop heeft de LEV Groep de Gemertse dorpsondersteuners inmiddels schriftelijk ontslag per 31 december aanstaande aangezegd. De tijd om hen nieuw onderdak te geven begint daarmee voor de gemeente Gemert-Bakel dan ook te dringen.

Waarvoor de tijd ook begint te dringen, is voor het vrijwilligerswerk dat aan het welzijnswerk is gekoppeld. Nu werkt de LEV Groep in Gemert-Bakel nog met meer dan 110 vrijwilligers. Vanwege privacywetgeving mogen die gegevens niet worden overdragen aan Lumens. Vrijwilligers moeten zichzelf opnieuw aanmelden.