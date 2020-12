Gemert-Bakel bouwt door: 400 nieuwe huizen

GEMERT-BAKEL - Of er nog wel nieuwe huizen gebouwd worden in Gemert-Bakel, was de verontruste vraag van de gemeenteraad. Nou, zorgen daarover zijn onterecht. De komende twee jaar komen er maar liefst 400 nieuwe woningen bij, zegt wethouder Anke van Extel-van Katwijk.

,,En niet alleen in Gemert-dorp zelf, maar ook in de andere kernen: in Elsendorp, Handel, De Mortel, Bakel, Milheeze en De Rips", benadrukt de scheidende CDA-wethouder van Ruimtelijke Ordening. ,,We hechten er aan dat de inwoners van onze gemeente ook in hun eigen dorpen kunnen blijven wonen, als ze dat willen. We hebben de afgelopen jaren al flink gebouwd. En de komende jaren bouwen we flink door. Ook in de kleine kernen.”

Meterprijzen verlaagd

Om juist in de kleine kernen Elsendorp en De Rips het bouwtempo er in te houden, zijn de vierkante-meterprijzen voor kleine bouwkavels daar verlaagd, van 240 naar 220 euro. Van Extel: ,,De leefbaarheid in de kleine kernen staat al onder druk doordat er voorzieningen zijn verdwenen. Dat proces versnel je als je er niet voor zorgt dat er voldoende nieuwe huizen bijkomen om aan de woningbehoefte te voldoen. Dat willen we niet.”

De afgelopen weken spraken de raadsfracties op verschillende momenten hun zorgen uit over de voortgang van de bouwwerkzaamheden in Gemert-Bakel - of beter gezegd het veronderstelde gebrek aan voortgang. De ongerustheid daarover werd gevoed door geluiden bij bouwers en projectontwikkelaars maar ook van de dorpsraden.

Veel in de pijplijn

Van Extel, die op 20 januari aanstaande officieel benoemd wordt tot burgemeester van Asten, begrijpt die onrust wel. ,,Het is natuurlijk ook de taak van de gemeenteraad om die bezorgdheid aan te kaarten. En voor de buitenwacht lijkt het misschien wel dat het stropt, maar het tegendeel is waar. Er zit echt heel veel in de pijplijn. Het duurt alleen even totdat het weer uit die pijplijn komt. En het zijn niet alleen dure koopwoningen, het gaat om een mooie mix met ook huurhuizen.“

Quote Al die plannen voor elkaar krijgen vraagt veel afstemming Anke van Extel-van Katwijk, Wethouder Gemert-Bakel

De wethouder erkent wel dat het over het algemeen wat langer duurt voordat de plannen die ontworpen worden aan het daglicht komen. ,,Het wordt allemaal ook steeds lastiger die plannen helemaal voor elkaar te krijgen. Behalve de woningen zelf gaat het ook om de woonomgeving, het groen, de waterberging, het parkeren en ga zo maar door. Dat vraagt veel afstemming en overleg.”

Plooien gladstrijken

Daarnaast speelt een rol dat met name bouwplannen binnen de dorpskern vaak heel complex zijn. ,,En niet alleen omdat de nieuwe bebouwing ingepast moet worden in de bestaande bebouwing. Dat komt ook omdat niet iedereen er op zit te wachten als er op een plek tegenover een rij huizen opeens gebouwd wordt. Dan gaan we ook in overleg met die mensen, om alle plooien zo veel mogelijk glad te strijken. Ook dat vraagt tijd.”