Gemert-Bakel bouwt volop: 470 huizen onderweg

GEMERT-BAKEL - Er wordt volop gebouwd in Gemert-Bakel. Dit jaar en volgend jaar worden er bijna 450 nieuwe huizen opgeleverd in de zeven dorpskernen van deze gemeente. En voor de jaren daarna zit er nog meer in de pijplijn.

,,Het is inderdaad code rood op woningmarkt, maar dan wel op het gebied van de vraag naar nieuwe woningen. Die is enorm. Alleen beslist niet als het gaat om het tempo waarin er nieuwbouw op de markt komt. De vaart zit er goed in”, zegt wethouder Willeke van Zeeland (CDA) van Ruimtelijke Ordening.

Betaalbare woningen

Van Zeeland reageert daarmee op de kritiek vanuit - met name - de oppositie in de gemeenteraad dat er onvoldoende gebouwd in Gemert-Bakel, en al helemaal niet als het gaat om sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

,,Uit de cijfers blijkt het tegendeel", zegt de wethouder, die mede naar aanleiding van de kritiek alle cijfers tot achter de komma precies op een rijtje heeft laten zetten. ,,Dit jaar worden volgens onze prognoses 220 nieuwe huizen opgeleverd, volgend jaar zijn er dat 250. Daarmee zitten we behoorlijk op koers.”

Verwijt klopt niet

Het verwijt dat er ook geen nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd, klopt volgens Van Zeeland ook niet. ,,In de woonvisie is afgesproken dat er tussen 2020 en 2040 400 nieuwe sociale woningen bijkomen. In de eerste helft van dit jaar zijn er al 24 opgeleverd. De rest van dit jaar en volgend jaar komen er daar nog eens zo'n 65 huurwoningen bij.”

Quote Dat is goeds nieuws, want de vraag is enorm Willeke van Zeeland, Wethouder van Gemert-Bakel

Die nieuwe bouwkoers in Gemert-Bakel is vorig jaar al in gang gezet door de voorganger van Van Zeeland, toenmalig wethouder Anke van Extel-van Katwijk, eveneens CDA. Net voordat ze benoemd werd tot burgemeester van Asten liet ze in deze krant weten dat er zo'n 400 nieuwe huizen in de pijplijn zaten.

Ruim overheen

,,Inmiddels is duidelijk dat we daar ruim overheen gaan”, aldus Van Zeeland. ,,Er wordt bovendien niet alleen in Gemert-dorp wordt gebouwd. Dat geldt voor alle woonkernen in onze gemeente. We zijn nu aan de slag in De Rips en binnenkort volgend De Mortel en Handel. Dat is goeds nieuws, want de vraag is enorm.””

Van Zeeland erkent dat er het afgelopen jaar sprake was van een dipje in de nieuwbouwcijfers. ,,Waar dat aan gelegen heeft, dat weten we helaas niet precies. We zijn hier op het gemeentehuis nu wel bezig om alle processen die met nieuwbouwplannen te maken hebben sneller te laten verlopen."

Juridische procedures kunnen niet ingekort worden, uiteraard. ,,Die moeten gewoon doorlopen worden en dat zorgt wel eens voor uitstel. Maar interne afspraken aanscherpen en in sommige gevallen sneller knopen doorhakken, dat kan wel.”

Volledig scherm Woningen in aanbouw. © ANP