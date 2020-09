Gemert-Bakel: ‘Conclusie LEV Groep veel te voorbarig’

GEMERT-BAKEL De conclusie dat vertrouwelijke dossiers van cliënten van de LEV Groep in Gemert-Bakel in handen van de gemeente komen, is veel te voorbarig.

Dat stelt de gemeente Gemert-Bakel in reactie op het bericht dat onder cliënten van de welzijnsinstelling onrust is ontstaan. Een aantal van hen heeft de LEV Groep gevraagd hun persoonlijke dossiers te vernietigen, zodat deze straks niet in handen komen van de gemeente. De gemeente zegt ‘wel te begrijpen dat de ontbinding van de samenwerking enige onrust met zich meebrengt", zo laat een woordvoerster desgevraagd weten.

,,Daarom hebben wij ook met de LEV Groep afgesproken dat we vanuit het belang van onze inwoners de overgang naar een nieuwe organisatie samen netjes regelen. Wij zijn druk bezig om een passend alternatief te zoeken, waarbij persoonlijke en vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk blijft", benadrukt de woordvoerster.

Zodra dat ’passend alternatief’ er is, worden er met LEV Groep afspraken gemaakt over de dossieroverdracht. De gemeente zegt erop te vertrouwen dat - zoals ook met de LEV Groep is afgesproken - op een correcte manier samen te kunnen regelen.

Vorige week werd bekend dat Gemert-Bakel per 1 januari met alle activiteiten van de LEV Groep in de gemeente stopt. De twee partijen gaan uit elkaar omdat ze het niet eens zijn over de manier waarop die activiteiten georganiseerd moeten worden.