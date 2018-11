Gemert-Bakel ‘dementievriendelijk‘

Kunstwerk op rotonde Asten voorlopig niet gerestau­reerd

9:58 ASTEN - Het kunstwerk Campanula op de rotonde Floralaan in Asten wordt voorlopig niet gerestaureerd. De herstelkosten bedragen ruim zevenduizend euro en die zijn volgens de gemeente niet te verhalen op de kunstenaar. Het kunstwerk van een bepaald type schuim is in de loop der jaren vervormd.