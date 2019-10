Gemert-Bakel gaat zorg goedkoper uitvoeren

Hulp inwoners ingescha­keld bij onderzoek naar criminali­teit in Peel

11:18 HELMOND - Zesduizend inwoners van de Peel is gevraagd mee te doen aan een groot onderzoek over de vermenging van de onder- en de bovenwereld. De zes Peelgemeenten willen weten of de informatieverstrekking over resultaten van politieonderzoeken goed genoeg is.