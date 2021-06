Gemert-Bakel: Geen eigen groencompostering

Kort nieuws Thuisge­voel volgens Emma Smits in 't Oude Raadhuis

28 juni Beek en Donk - In ’t Oude Raadhuis, Heuvelplein 8 in Beek en Donk, loopt momenteel een expositie van Emma Smits. Smits, eindexamenkandidaat Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, onderzoekt het thema ‘thuis’ door middel van fotografie en film. Ze verkent hierbij haar huidige omgeving, de omgeving uit haar jeugd en de mensen om haar heen. De expositie is tot en met 18 juli te bezoeken op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en vanaf woensdag ook tijdens de openingsuren. In het weekend is Emma Smits zelf aanwezig om uitleg te geven. De toegang is gratis.