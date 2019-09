Gemert-Bakel: 'Geluidszone basis De Peel niet groter'

De gemeente vindt dat Defensie tot nu toe niet eenduidig heeft gecommuniceerd of die geluidszone straks wel of niet moet worden uitgebreid. In de Staatscourant meldde Defensie deze zomer expliciet dat er bij het opnieuw in gebruik nemen van de vliegbasis 'geen extra (geluid)ruimte wordt gevraagd'. Maar in een ander stuk van Defensie staat juist dat het nodig is 'waar mogelijk, meer ruimte te verwerven', constateert de gemeente.