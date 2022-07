Gemert-Bakel handhaaft veelbesproken Nachtregister in huidige vorm

Met vier auto’s achter uitkerings­frau­deur in Helmond aan: ‘Shit, waar is hij nu gebleven?’

HELMOND - Ze liggen niet met een verrekijker in de bosjes. Maar een uitkeringsfraudeur kriskras door Brabant achtervolgen? Geen probleem. In de strijd tegen bijstandsfraude deinst de sociale recherche in Helmond niet terug voor het betere speurwerk.

