Gemert-Bakel in overleg vliegbasis De Peel

Het ministerie van Defensie wil de vliegbasis, die deels op Gemert-Bakels grondgebied ligt, weer actief gaan gebruiken. Om met de omgeving over het militaire vliegveld in gesprek te blijven, stelt Defensie een Commissie Overleg Veiligheid en Milieu (COVM) in. Zo’n commissie werd eerder ook al bij vliegbasis Volkel ingesteld. Burgemeester Van Veen vertegenwoordigt in de nieuwe Vredepeel-commissie het gemeentebestuur, Frans Kisters de omwonenden.

Kisters, die al meer dan veertig jaar in Bakel woont, is voorgedragen door de drie gezamenlijke dorpsraden van Bakel, Milheeze en De Rips. Volgens Peter Lucassen, voorzitter van De Stem van Bakel, is Kisters ‘bij uitstek geschikt omdat hij onafhankelijk is, helder nadenkt, rustig formuleert en niet polariseert'. Ook is Kisters volgens Lucassen - die namens de drie dorpsraden spreekt - in staat om mee te helpen aan een goede communicatie tussen de omwonenden, vliegbasis en gemeente'.

Onrust

De plannen van Defensie hebben in de omgeving van de vliegbasis tot veel onrust geleid, zo bleek eerder deze maand weer tijdens een extra informatiebijeenkomst in Milheeze. Omwonenden vrezen met name voor forse geluidsoverlast. De procedure om de vliegbasis weer te kunnen gaan gebruiken, is inmiddels in volle gang. Tot afgelopen woensdag konden zienswijzen worden ingediend. Hoeveel mensen van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, kon een woordvoerder van Defensie gisteren nog niet zeggen.

Gemeenten hebben tot 15 september de tijd om op de plannen te reageren. Op 10 september worden de leden van de Gemert-Bakelse raadscommissie Financiën en Bestuur bijgepraat over de plannen. Ton Vogels, fractievoorzitter van Lokale Realisten & D66, vraagt zich af hoe de besluitvorming vervolgens plaatsvindt. De gemeenteraad komt namelijk voor het eerst weer op 26 september bijeen.

Ministerraad

Om de nu al jaren ongebruikte vliegbasis in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, moet de Ministerraad een zogenoemd Luchthavenbesluit nemen. Daarvoor moet dan wel eerst een rapportage worden opgesteld waarin de effecten van het opnieuw in gebruik nemen van de basis in kaart worden gebracht.