Gemert-Bakel: KluppluZ bleek 174.000 euro te duur

Voor de gespecialiseerde groepsopvang van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, betaalde Gemert-Bakel de afgelopen drie jaar 524.000 euro per jaar aan KluppluZ, de organisatie die deze activiteiten heeft ondergebracht bij de Petrus Dondersschool in Gemert. Stichting GOO, een bestuur met scholen en kinderopvanglocaties in Gemert en omgeving, gaat die taken per 1 oktober overnemen, zo werd deze week bekend.