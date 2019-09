Gemert-Bakel liet ondernemer te lang wachten

Uitvaartondernemer Van Hoof diende in november een zogenoemd principeverzoek in bij de gemeente Gemert-Bakel. Daarin vroeg hij of de gemeente mee zou willen werken aan de bouw van appartementen op de plek waar nu nog rouwcentrum Residence Waterhof staat, aan 't Hoogh Huys in Gemert. Sindsdien hoorde hij niets meer vanuit de gemeente, zo liet hij de plaatselijke politiek deze week weten tijdens een vergadering in het gemeentehuis. Van Hoof lag al eerder jarenlang met de gemeente in de clinch over de bouw van een nieuw uitvaartcentrum.