Gemert-Bakel maakt plan voor ander platteland

Column Oogkleppen bij Amerikanen en markante documentai­re­ma­kers

NEW YORK - ‘Na een aantal weken op de New York Film Academy, merk je het vanzelf; het is hier een af- en aanlopen van saillante, eigenzinnige types. En dan gaat het niet alleen over de studenten.’ ED-verslaggever Sam van Ierssel studeert aan de New York Film Academy en bericht over haar tijdelijke verblijf in de VS.

14 oktober