Gemert-Bakel naarstig op zoek naar vrijwilligers

Veehouder wordt uitgekocht vanwege geurover­last, maar zijn buurman mag uitbreiden: hoe kan dat?

8 januari DEURNE - In 2014 werd een kippenbedrijf in Deurne uitgekocht en verplaatst omdat de omgeving overbelast was. Kosten voor de provincie: 750.000 euro. Zes jaar later mag de buurman in dezelfde straat uitbreiden. Onder zijn daken zullen straks een kwart miljoen kuikens worden gestald.