Gemert-Bakel verder met 3 wethouders

Coalitiepartijen CDA en Dorpspartij vinden het verantwoord om de taken van De Ruiter, Financiën en Vastgoed, over de drie overgebleven wethouders te verdelen. Volgens fractievoorzitters Stefan Janszen (CDA) en Bart van Oort (Dorpspartij) staat ‘een groot deel van onze ambities in de steigers of is gerealiseerd'.

Janszen en Van Oort vinden dat er halverwege de rit al heel wat is bereikt. ,,De gemeentefinanciën zijn weer in balans en de gemeente heeft spek op de botten, er zijn flinke stappen gezet voor renovatie en behoud van Kasteel Gemert en er is een doorbraak in het dossier van de golfbaan.”

,,Verder zien we binnenkort een vernieuwd zwembad en een vernieuwde sporthal Molenbroek in Gemert tegemoet, staat Bakel centrum voor een grondige aanpak van het Sint Wilbertsplein en is het armoedebeleid verruimd. Daarnaast zijn we in goede voorbereiding op de in te voeren Omgevingswet.”

Genoeg te doen

Toch is er volgens de twee fractievoorzitters nog genoeg te doen. ,,We hebben gevraagd om goede huisvesting voor ons onderwijs, het Commanderij College en KC Berglarenschool in het bijzonder, en een mutifunctionele accommodatie in Bakel.”

De portefeuille van Miranda de Ruiter is verdeeld en een aantal thema's zijn ‘van wethouder veranderd’: