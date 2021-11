Gemert-Bakel voert de wijkschouw weer in

Kanker overwonnen loopt Handelse Natascha nu Elfsteden­tocht-af­stand in vier dagen op loopband

HANDEL - Vijftig kilometer per dag lopen op de loopband, in totaal 207 kilometer, de lengte van de Elfstedentocht. Daarmee is Natascha Smeekens (54) uit Handel afgelopen donderdag gestart. Ze wil de forse afstand in vier dagen lopen en de opbrengst is voor het goede doel.

12 november