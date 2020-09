Gemert-Bakel wacht hete herfst

De manier waarop vrijdag bekend werd dat twee leden van de lokale Adviesgroep Sociaal Domein waren opgestapt, was misschien wel tekenend. Voorzitter Jos Nelissen had in een brief aan burgemeester en wethouders gemeld dat twee van de vijf leden besloten hadden het bijltje er bij neer te gooien, uit onvrede over de manier waarop de gemeente met de adviseurs over haar zorgzaken omgaat. Tegelijkertijd verzocht Nelissen het college in de brief ook na te denken over de toekomstige samenwerking met de adviesgroep, en ‘indien gewenst’ in overleg met de overgebleven leden te komen tot een nieuwe opzet.