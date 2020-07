Gemert-Bakel wil jongerenwerk nog steeds overnemen

Toneel­speel­ster Yvon Leenders: ‘Ik heb het geluk dat ik ben opgevallen’

7:21 SOMEREN - Yvon Leenders uit Someren speelt amateurtoneel op een hoog niveau en is jobcoach bij ORO. Wat ze bij het ene leert, kan ze bij het andere gebruiken. Ze vertolkt de hoofdrol in ‘Maelström’, dat donderdag 2 juli in première gaat bij Theater op het Voortje in Mierlo.