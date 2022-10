Gemert-Bakel wil meegroeien met de Brainport-regio ‘als daar iets tegenover staat’

Energiere­ke­nin­gen ontploffen, douches blijven bij sportclubs open: ‘Kantine loopt anders juist geld mis’

PEEL/KEMPEN - Explosief stijgende energierekeningen drijven sportclubs in Peel en Kempen tot wanhoop. Bestuursleden zitten met hun handen in het haar. Verhogen ze de contributie of laten ze leden thuis douchen?

29 september