Gemert-Bakel wil verder met burgemeester Van Veen

Janszen was voorzitter van een vertrouwenscommissie in de gemeenteraad die zich de afgelopen weken gebogen heeft over de vraag of de raad verder wilde met Van Veen.

De commissie, bestaande uit de zeven fractievoorzitters in de gemeenteraad, is zeer te spreken over de wijze waarop de burgemeester invulling geeft aan zijn ambt, blijkt uit de woorden van Janszen. Van Veen op zijn beurt had aan de commissie laten weten dat hij het zeer naar zijn zin heeft in Gemert-Bakel en in zijn werk als burgemeester en daarom ook in is voor een tweede ambtstermijn.

Maart volgend jaar

De huidige ambtstermijn van Van Veen eindigt formeel pas eind volgend jaar. Maar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart van het volgend jaar is met instemming van de minister van Binnenlandse Zaken de herbenoemingsprocedure in Gemert-Bakel een jaar vervroegd.

De VVD’er is sinds 2016 burgemeester van Gemert-Bakel. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer. Eerder was hij wethouder en gemeenteraadslid in Cuyk en werkzaam bij technisch dienstverlener Stork.