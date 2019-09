Gemert-Bakel zet geen rem op bouw, maar gaat zich wel bezinnen op nabije toekomst

Met het voorstel van het college gaan we een brug te ver. We herroepen de stop op woningbou­wi­ni­ti­a­tie­ven. We willen eerst een woonvisie waarin we richting geven en waarmee we voor kwaliteit gaan

Belang

Te ver

Fractievoorzitter Ton Vogels van Lokale Realisten/D66: ,,Met het voorstel van het college gaan we een brug te ver. We herroepen de stop op woningbouwinitiatieven. We willen eerst een woonvisie waarin we richting geven en waarmee we voor kwaliteit gaan."

Plaatsvervangend wethouder Inge van Dijk - wethouder Miranda de Ruiter van volkshuisvesting was niet aanwezig - zei dat ze de motie helemaal ondersteunt. Ook de termijn is volgens haar haalbaar.

De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Volgens de provincie zijn er op de langere termijn, in de periode tot 2040, 1.775 nieuwe woningen in Gemert-Bakel nodig. Dat aantal is inclusief de eerder genoemde 1.200 woningen die de provincie tot 2027 nodig acht.