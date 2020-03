Gemert-Bakel zit in de hoek waar de klappen vallen: ’Veel mensen kunnen hun verdriet nu niet goed kwijt, dat is verschrikkelijk’

,,Lieve mensen daar achteraan: fijn dat jullie even komen kijken, maar zorg er alsjeblieft voor dat het niet te druk wordt: het mag hier nu géén evenement worden.” Het optreden van zanger Ivo van Rossum (37) in het Prinses Beatrixplantsoen in het centrum van Gemert is deze zonnige donderdagmiddag net drie nummers oud als zich langzaam maar zeker steeds meer passanten in het parkje achter het gemeentehuis ophouden.