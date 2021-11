Gemert-Bakelse natuurbegraafplaats komt in Nederheide

Dit jaar nog uitspraak over al dan niet ombouwen van de weg N279 tussen Veghel en Asten

HELMOND/DEN HAAG - De Raad van State doet nog dit jaar een uitspraak over de veelbesproken en omstreden plannen om de weg N279 tussen Veghel via Helmond naar Asten aan te passen. Daarmee komt er na een periode van enkele jaren van onzekerheid nu binnen vier weken eindelijk duidelijkheid in deze kwestie.

