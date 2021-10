Gemert-Bakelse wethouder Claassen: stevig financieel fundament voor komende jaren

GEMERT-BAKEL - Hij is dik tevreden, de Gemert-Bakelse wethouder Bart Claassen. En met reden. Bezuinigingen? Niet nodig. De belastingen verhogen? Ook niet nodig. Het huishoudboekje is voor komend jaar sluitend zonder harde ingrepen en dat is even geleden in zijn gemeente.

,,Er is voor het eerst sinds jaren weer eens ruimte om te gaan investeren", meldt Claassen (CDA) trots. ,,Gemert-Bakel is van ver gekomen. Na jaren van bezuinigen, de broekriem aanhalen en ambtenaren die flink moest buffelen omdat ze eigenlijk met te weinig mensen waren, hebben we het tij nu gelukkig weten te keren.”

Het gevolg is dat de onroerendezaakbelasting (ozb) voor huiseigenaren het komende jaar verhoogd wordt met slechts het inflatiepercentage, te weten 1,4 %. Dat is wel eens anders geweest. Aan het begin van het vorige decennium kwam Gemert-Bakel door de kredietcrisis en vanwege de grote hoeveelheid aangekochte bouwgrond plots zeer fors in de problemen. Er was toen een eenmalige verhoging van de ozb van met maar liefst 85% nodig om alle gaten weer te dichten.

Met 16 euro verhogen

Er zijn nog wel pijnpijntjes; de afvalstoffenheffing gaat volgend jaar wel omhoog, net als in de meeste andere gemeenten. ,,Dat komt omdat we afgesproken hebben dat dit kostendekkend moet zijn. De tarieven voor het ophalen van afval gaan in regionaal verband omhoog en dat leidt er toe dat we genoodzaakt zijn deze jaarlijkse heffing met 16 euro te verhogen.”

Volledig scherm Bart Claassen: ‘Helder en inzichtelijk maken van wat de wensen en ambities zijn.’ © CDA Gemert-Bakel

Nu Gemert-Bakel zijn zaakjes financieel weer op orde heeft, is er op korte termijn geld om extra ambtenaren in dienst te nemen. ,,Dat is hard nodig, met name om er voor te zorgen dat we op het gebied van woningbouw snel vaart kunnen gaan maken.” Daarnaast is er geld voor het verbeteren van het onderhoud van het openbaar groen en van wandel- en fietspaden en wegen.

Aan onze opvolgers

,,Op de iets langere termijn is er geld voor de nieuwbouw van scholen in Gemert-Zuid, voor de uitvoering van het centrumplan in Milheeze en voor de bouw van de Huiskamer van Bakel", vervolgt Claassen. Ook hoog op het wenslijstje staan investeringen in het centrumplan voor Gemert zelf en de bouw van een Cultuurhuis, als opvolger van De Eendracht. ,,Maar dat laten we aan onze opvolgers over. Die zullen daar de knopen over moeten doorhakken.”

Claassen is behalve tevreden ook realistisch en erkent dat hij een tussenpaus is. Daardoor heeft hij slechts in beperkte mate zijn stempel op de begroting gedrukt. Hij trad pas dit voorjaar aan, nadat partijgenoot Inge van Dijk naar de Tweede Kamer in Den Haag verhuisde.

Wel wat werk

,,De basis voor een gezonde financiële huishouding is inderdaad de afgelopen jaren al gelegd. Maar dat neemt niet weg dat er nog wel wat werk lag voor mij. Vooral het helder en inzichtelijk maken van wat de wensen en ambities zijn en wat er nodig is om op het gemeentehuis de werkdruk te verminderen. Dat is nu ook gebeurd.”

Het gevolg daarvan is dat de begroting de komende vier jaren probleemloos en zonder lastenverhoging sluitend kan worden gemaakt, stelt Claassen vast. ,,Daarmee hebben we nu een stevig fundament weten te leggen waarop het nieuwe college na verkiezingen van maart volgend jaar verder kan bouwen. Dat kan straks echt weer gaan investeren in deze gemeente.”