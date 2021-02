Gemert: extra geld voor ventilatie scholen

GEMERT-BAKEL - Schoolgebouwen in Gemert-Bakel waarvan de ventilatie niet in voldoende in orde is, worden de komende tijd opgeknapt. Het gaat om vijf gebouwen, verspreid over de verschillende dorpen binnen de gemeente.

Het Gemert-Bakelse gemeentebestuur heeft dat besloten en meteen ook de knip getrokken. Voor de het verbeteren van de ventilatie heeft het college van burgemeester en wethouders een bedrag van 678.000 euro uitgetrokken. Om welke schoolgebouwen het gaat, heeft het gemeentebestuur niet wereldkundig gemaakt.

Ook het kabinet-Rutte betaalt mee aan het verbeteren van de ventilatie van de Gemert-Bakelse schoolgebouwen. Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) heeft vanwege de coronacrisis ook geld uitgetrokken om de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren, voor zover die nog niet in orde was. Van het Rijk krijgt Gemert-Bakel daarom ook een bedrag van zo'n 680.000 euro toegekend.

Onvoldoende

Minister Slob gaf afgelopen zomer opdracht om de ventilatie en luchtverversingsinstallaties in alle ongeveer 9300 schoolgebouwen in Nederland te inspecteren. Dat gebeurde nadat de eerste coronagolf achter de rug was en de tweede nog op komst. Uit een inventarisatie bleek dat in bijna 800 gevallen de luchtverversing niet of niet voldoende in orde was.

Om die problemen het hoofd te bieden, zette het kabinet speciaal hiervoor 360 miljoen euro op zij. Gemert-Bakel kan nu aanspraak maken op een deel van dat bedrag omdat er in vijf Gemert-Bakelse schoolgebouwen het nodige vertimmerd moet worden.

Veertig procent

Dat het gemeentebestuur zelf daar ook geld bij legt, komt omdat het Rijk maar een deel van de totale kosten voor haar rekening neemt, dertig procent om precies te zijn. De bijdrage van Gemert-Bakel is eveneens dertig procent van de totale kosten. De resterende veertig procent komt voor rekening van de betreffende schoolbesturen.

Deze extra uitgave voor het Gemert-Bakelse gemeentebestuur betekent niet dat er een aanslag op de begroting hoeft te worden gepleegd. Net als alle andere Nederlandse gemeenten krijgt ook Gemert-Bakel een miljoenentegemoetkoming voor de extra kosten die moeten worden gemaakt vanwege de nu al meer dan elf maanden durende coronacrisis. De rekening voor het verbeteren van de luchtkwaliteit wordt uit dat bedrag betaald.

Werk met werk

Overigens laten de schoolbesturen straks werk met werk doen. Tegelijk met de werkzaamheden vanwege de ventilatie wordt er de komende maanden ook het een en ander aan andere renovatie-verbouwingswerkzaamheden verricht, zo meldt een woordvoerder van het gemeentebestuur.