Gemert gaat uitzoeken hoe Bakelse Plassen naast golfers ook toeristen kan trekken

GEMERT-BAKEL - Nu wordt er alleen nog maar tegen een golfballetje geslagen. Maar als het aan het gemeentebestuur van Gemert-Bakel ligt, is het gebied de Bakelse Plassen over een paar jaar uitgegroeid tot een toeristisch-recreatieve trekpleister van jewelste.

Hoe het gebied ten noorden van Milheeze en rondom Golfbaan Stippelberg er dan uit ziet, moet nog worden bedacht en uitgezocht. De komende maanden zal in kaart worden gebracht wat de mogelijkheden zijn om de Bakelse Plassen een recreatiegebied te maken dat aantrekkelijk is voor toeristen.

Vooruitlopen op wat de mogelijkheden zijn of waaraan moet worden gedacht, dat wil een woordvoerder van het Gemert-Bakelse gemeentebestuur niet. ,,Dat gaan we nu juist onderzoeken", aldus de zegsvrouwe. ,,Daar kunnen we daarom nu nog niet op vooruitlopen.”

Positief resultaat

Directe aanleiding voor het onderzoek zijn de recente ontwikkelingen rondom golfbaan de Stippelberg. Nadat de golfbaan jarenlang te kampen had met zware verliezen, kon het boekjaar 2019 met een positief resultaat worden afgesloten. De voorzichtige verwachting is dat dit ook zal gelden voor het nu bijna afgelopen boekjaar. Meer toerisme in het gebied rondom de golfbaan moet ook leiden tot meer inkomsten, zo is de veronderstelling.

Naar aanleiding van de ietwat verbeterde financiële situatie ondergaat de stichting die de golfbaan beheert binnenkort een wijziging. In plaats van een bestuur en een manager komen er straks een raad van toezicht en een directeur, zo is besproken tussen golfclub en gemeentebestuur.

Commerciële kansen

,,Hierdoor kan er door de beoogde directeur-bestuurder beter worden ingespeeld op commerciële kansen voor de golfbaan", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Het vergroot de slagkracht, want de directeur-bestuurder kan sneller handelen zonder eerst een besluit van het bestuur op te halen.”

Quote De gemeente­lij­ke vertegen­woor­di­ger heeft straks in de raad van toezicht ook vetorecht

Het gemeentebestuur krijgt in die raad van toezicht een vertegenwoordiger, is verder afgesproken. ,,Daarmee zijn dan ook de gemeentelijke belangen geborgd. Zo heeft de gemeentelijke vertegenwoordiger over een aantal onderwerpen ook vetorecht, bij voorbeeld als gaat om erfpacht en zakelijke rechten. Ook kan de toezichthoudende rol vanuit de gemeente op deze manier beter worden ingevuld."

13 miljoen

Eerder al werd bekend dat de golfbaan in overleg is met het Gemert-Bakelse college van B en W over de herfinanciering van de lening van 13 miljoen euro die de golfbaan bij het gemeentebestuur heeft lopen. Bekeken wordt of deze lening opnieuw kan worden afgesloten tegen een lager rentetarief. Dat moet de de golfclub wat meer financiële armslag opleveren, waardoor de club de schuld van zo’n zes ton bij diezelfde gemeente moet kunnen gaan aflossen.