Gemert geeft zonder diegravender inzicht de regie over de kasteelplannen weg

Over alles is nagedacht bij nieuwe groepswo­nin­gen op Het Rijtven: ‘Mat achter de deur bewust niet zwart’

10 juli DEURNE - Er was een zwarte droogloopmat voor achter de voordeur geleverd. Deze is vervangen door een grijs exemplaar. Bewoners zouden anders denken dat ze in een gat stappen. Over alles is nagedacht bij de nieuwe groepswoningen op Het Rijtven die vrijdag officieel werden geopend.