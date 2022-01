Gemert heeft er met Lars (12) een held bij

Wat doet een gemiddeld kind tijdens de kerstvakantie? Voor velen zal het niet meer zijn dan afspreken met vriendjes en veel spelletjes spelen op de computer. Voor Lars van Zundert (12) stond deze vakantie in het teken van de minima in Gemert. Al weken was hij drukdoende om reclame te maken voor zijn inzamelingsactie die hij gisteren hield op de parkeerplaats bij De Bunker.

Al vroeg in de middag is hij samen met zijn tante Rosanne Vogels bezig om tafels neer te zetten op de parkeerplaats. Zenuwachtig loopt de puber heen en weer. ,,Je weet nooit of het heel druk wordt”, klinkt het vertwijfeld uit zijn mond.

Het wordt hem even teveel

Als iets voor drieën de eerste auto’s arriveren en dozen met levensmiddelen schenken wordt het hem allemaal even teveel. ,,Hij is er al de hele dag mee bezig en is zo enthousiast, de spanning komt er nu uit”, zegt Rosanne terwijl ze hem een knuffel geeft.

Het begon eigenlijk allemaal een kleine maand geleden toen Lars een telefoontje kreeg van Mark van den Boomen van Jeugdwerk Gemert-Bakel. Lars, die in het verleden al vaker iets organiseerde voor de jeugd in Gemert, kreeg de vraag of hij dat nu ook weer wilde doen. ,,Ik dacht aan een online bingo of een FIFA-toernooi”, zo blikt Van den Boomen terug.

Uitzonderlijke daad

Lars had een beter idee. Hij wilde een inzamelingsactie houden voor de minima uit zijn dorp. ,,Een uitzonderlijke daad”, zo verwoordt Van de Boomen het terwijl er net een automobilist aankomt die een volle doos met shampoo en deodorant komt brengen.

De puber heeft het niet van vreemden, zijn moeder Carolien is samen met Rosanne jaren geleden gestart met de Facebookpagina ‘Handje Geluk’. Gemertse gezinnen die onder de armoedegrens leven kunnen zich hier aanmelden en worden door de twee zussen, daar waar mogelijk, geholpen.

Pal voor kerst was er al een inzamelingsactie en de emoties die dat bij de mensen teweeg bracht was voor Lars de druppel. ,,Ik vond het zo mooi om de mensen zo blij te zien dat ik dit ook wilde doen”, geeft hij aan.

Met dank aan ‘Handje Geluk’ wordt er reclame gemaakt. Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. ,,Toen ik hoorde dat het honderd keer gedeeld was besefte ik eigenlijk pas hoe erg dit leeft in Gemert”, moet Van den Boomen bekennen.

Auto's rijden af en aan

Dat dit ook echt zo is werd gisteren al snel duidelijk. Auto’s rijden af en aan en op de vier tafels is binnen de kortste keren geen plek meer. De puber is zo onder de indruk van het succes dat hij zich moeilijk een houding weet te geven. ,,Ik had hier alleen maar van kunnen dromen.”

Kort voordat de actie op zijn einde loopt komt ook de Gemert-Bakelse wethouder Steeghs van het Sociaal Domein haar bewondering tonen aan de puber. ,,Je bent een echte held Lars, dit initiatief is zo mooi”, zegt ze terwijl ze drie tassen vol met spullen overhandigt.

Een tikkeltje verlegen zit iets verderop vader André te genieten, ,,Ik ben apetrots op hem”, geeft hij aan met een brede lach. De hoofdrolspeler heeft de smaak te pakken: ,,Dit wil ik meerdere keren per jaar doen”, geeft hij tot besluit aan.