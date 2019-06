Gemert is negen rolmodellen voor de toekomst rijker

Op de plek waar normaal burgemeester Michiel van Veen de raadsvergadering voorzit, stonden maandag Ruben van de Ven en Daan Biemans muziek te draaien. De koffie was ingeruild voor cola en fris en chips waren er volop. Negen jongeren hielden gisteravond een presentatie over een project wat zij in de toekomst graag willen realiseren. Allen hebben ze met succes het Young Leaders-traject doorlopen. ,,Het zijn allemaal jongeren die uit een kwetsbare omgeving komen", legt jongerenwerker Vic van Dijck uit. ,,Of het nu om de woonomgeving, de gezinssituatie of school gaat, allemaal zijn ze in beeld bij ons. Via dit programma willen we ze in staat stellen zelfstandig maatschappelijke projecten op te zetten. Daarbij leren ze ook veel over zichzelf."