Gemert rijdt scheve schaats in kwestie-Fuse

Fietswin­kel De Concurrent: ‘Wat er ook gebeurt rond de Heuvel, wij blijven in Lieshout’

10:26 LIESHOUT - Of ze straks nog wel de nieuwste modellen fietsen hebben? En of ze überhaupt nog wel in Lieshout blijven? Sinds de plannen voor de Heuvel in Lieshout rondzingen, krijgen eigenaren Harm en Antoinette Schepers van fietsenwinkel De Concurrent van dit soort vragen. ,,Maar we gaan helemaal niet weg", zegt Antoinette.