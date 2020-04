Gemert rouwt om heengaan Wim Biemans (80): ’Voor Wim zou heel Gemert uitgelopen zijn’

GEMERT - Gemert rouwt om het overlijden van Wim Biemans. De Gemertenaar bezweek maandag in het Elkerliek Ziekenhuis op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct in combinatie met het coronavirus.

Wim Biemans was een man met een groot hart. De lijst met goede doelen waarvoor hij zich gedurende zijn leven belangeloos heeft ingezet, is lang. De laatste jaren was hij vooral bekend als initiatiefnemer van de Polder-Express: een zelfgebouwde wagen waarin 15 rolstoelers of 25 niet-rolstoelers kunnen worden rondgereden.

,,Voor Wim was dat toch wel de kroon op zijn sociale werk", vertelt Ton Gruntjes, die hem bijstond bij het organiseren van de ritten voor met name ouderen en gehandicapten. ,,Hij heeft ontzettend veel gedaan en betekend voor de Gemertse gemeenschap, maar in de Polder-Express kon hij echt ziel en zaligheid kwijt.”

Toen deze krant er drie jaar geleden over schreef, toonde hij zich zelf bescheiden over het succes van het initiatief. ,,Als ze me bij het uitstappen een hand geven en zeggen dat ze een fijne middag hebben gehad, daar doe ik het voor.”

Boekenmarkt

Maar er was meer. Zo was Wim Biemans ook een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse, groots opgezette boekenmarkt van MOV Gemert. Die vond de laatste jaren plaats in de plantenkwekerij die door Wim is opgezet en door zijn zonen Walter en Richard is voortgezet.

Ook speelde hij een belangrijke rol in de organisatie van Gemert Mert en was hij als lid van het Onze Lieve Vrouwe Broederschap nauw betrokken bij de realisatie van de kerststal bij de Gemertse kerk.

Metselen in Ghana

Via MOV Gemert kwam Wim Biemans jaren geleden ook in contact met Toinet van Schijndel uit De Mortel, initiator van Adinkra, een stichting die zich inzet voor goede doelen in Ghana. ,,Wim was echt een hele bijzondere man, hij heeft veel voor de stichting betekend", vertelt Van Schijndel. Zo toog hij voor een periode van zes weken naar Ghana om te helpen bij de bouw van een ziekenhuis. ,,Hij heeft gewoon mee staan metselen.”