Gemert steunt massaal heropening Keizer, Brabantse pluim voor groentekweker Lierop

Someren-Hei­de en Eind delen dorpsonder­steu­ner

16 april Someren-Heide - Someren-Heide krijgt net als Someren-Eind Cindy Manders als dorpsondersteuner. Onlangs is in de Hei Judith Bleekman in die functie gestopt. Manders is al een aantal jaren dorpsondersteuner in Someren-Eind en solliciteerde met succes voor de extra plek; zij gaat haar 16 uur voor ‘t Eind per week combineren met 12 uur werken voor de Hei, vanaf 17 mei. Vanaf die datum is zij ook voor inwoners van Someren-Heide te bereiken op 06-23890967, tot die tijd neemt Moniek Hoeve (06-29085003) de honneurs waar.