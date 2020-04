Gemert zegt nee tegen tijdelijke extra opvang arbeidsmigranten

Video Zeer grote bosbrand in Deurnese Peel nog niet geblust, brandweer bewaakte gebied in de nacht

6:10 DEURNE - Er woedt sinds maandagmiddag 12.55 uur een zeer grote veenbrand in de Deurnese Peel. Twaalf brandweerwagens, zes watertanks en een blushelikopter zijn ingezet. De rook is in de wijde omgeving goed te zien en te ruiken, daarom zijn drie NL-Alerts verzonden. Een nabijgelegen verzorgingstehuis is maandag vanwege de rookoverlast ontruimd. Vanwege de harde wind laat het vuur zich moeilijk doven. De brandweer bewaakte 's nachts het gebied en gaat dinsdag verder met blussen.