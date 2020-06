Gemertenaar nieuwe gemeentesecretaris Gemert-Bakel

Video Weg bezaaid met glas na kantelen van aanhanger op N279 in Aar­le-Rix­tel

8 juni AARLE-RITEL - Een auto met een aanhanger geladen met glas is op de N279 ter hoogte van de Broekdalerbaan in Aarle-Rixtel gekanteld. Er is niemand gewond geraakt maar de ravage is groot. De weg ligt vol glas.