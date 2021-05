Gemertenaar zet bezwaren tegen Kasteelplan Gemert toch door tot aan de Raad van State

,,Er zijn in dit land regels en wetten waaraan iedereen zich moet houden", zegt Van Berlo desgevraagd. ,,De verbouwingsplannen van het kasteel voldoen daar volgens mij niet aan. Ik vind daarom dat een rechter daar een oordeel over moet vellen. Of ik nu wel of geen belanghebbende ben, zou er helemaal niet toe moeten doen. “

Nul op het rekest

Enkele maanden geleden kreeg Van Berlo samen met dorpsgenoot Martien van den Boom nul op het rekest bij de bestuursrechter in Den Bosch. Beiden protesteerden tegen een aantal onderdelen van het verbouwingsplan van de Gemertse ondernemer Bas van de Laar voor het kasteel. De rechter kwam echter tot de slotsom dat de bezwaarmakers te ver van het kasteel wonen om als belanghebbende aangemerkt te kunnen worden. Daarom ging hij inhoudelijk niet op hun klachten in.

Aanvankelijk was Van Berlo van plan het daarbij te laten, net als Van den Boom. Maar uiteindelijk bedacht hij zich toch. ,,Laat me heel duidelijk zijn,” licht Van Berlo zijn stap nader toe, ,,ik heb niets tegen de plannen om het kasteel te verbouwen. Integendeel zelfs. Het is heel mooi als het kasteel in ere wordt hersteld. Maar het gaat me om het principe.”

Niet dichtbij genoeg

Van Berlo vindt toch dat de Raad van State in Den Haag inhoudelijk naar de kasteelplannen van Van de Laar moet kijken. ,,In mijn ogen kan het niet zo zijn dat alleen omdat ik niet dichtbij genoeg woon er geen onafhankelijk gerechtelijke instantie is die een oordeel over dit plan kan vellen." Hij woont iets meer dan 100 met van het kasteel, in de Kerkstraat.

Het gemeentebestuur heeft bij dit plan steken laten vallen, betoogt Van Berlo, door al werkende weg de plannen steeds aan te laten passen. ,,Bovendien is er nog steeds geen deugdelijke financieringsplan op tafel gelegd. Dat is al maanden geleden aangekondigd, maar is er nog steeds niet. Ondanks aandringen daartoe door de oppositie in de gemeenteraad.”

Sloop van de refter

De verbouwing van het laat-middeleeuwse kasteel is enkele weken geleden begonnen met de sloop van de veel later aangebouwde refter die nu nog de hoofd- en voorburcht verbindt. Na de sloop daarvan moet het kasteel weer verbonden worden met dorpshart, het Ridderplein. Daartoe wordt er een brug gebouw over de slotgracht. Verder komen er onder meer een aantal dure en minder dure appartementen, een hotel, een bed & breakfast en een paar woonboerderijen, evenals een parkeerterrein.