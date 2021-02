Gemerts duo steelt geld en Playstation van kwetsbare man en geeft hem katje tegen eenzaamheid

Vieze kasteel­gracht in Deurne blijft voorlopig vies. Niemand wil de bagger hebben, met dank aan N-EtFOSAA

7:00 Het is allemaal leuk en aardig, die plannen voor een nieuw park met wandelroute in Deurne. Maar in plaats van geld steken in iets nieuws kan de gemeente beter het kasteelpark opknappen, vindt Deurnenaar Jan Bennenbroek. Te beginnen met die vieze gracht. Dat laatste is voorlopig onmogelijk, aldus de gemeente. Ze kunnen het slib nergens kwijt.