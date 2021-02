Gemerts Protekta wint innovatieprijs: 'Herstellen van beschadigd hout is goedkoper dan het te vervangen’

GEMERT - Tropisch hardhout bij onder meer bruggen en sluisdeuren herstellen bij schade, in plaats van het te vervangen. Dat is het werk van Protekta. Het Gemertse bedrijf heeft voor zijn innovatieve en duurzame werkwijze een prijs gekregen.

Hout dat gebruikt wordt bij waterkunstwerken is meestal na een jaar of 25 afgeschreven. Vaak worden dan complete houten delen vervangen, terwijl maar een klein gedeelte rot is. Het hout dat uit het water komt, wordt ergens opgeslagen en veelal blijft het daar dan gewoon liggen. ,,Het herstellen van hout is goedkoper en duurzamer dan het compleet vervangen. Maar toch is het in Nederland nog zo dat er veelal voor dat laatste gekozen wordt", legt directeur Sjaak Bisseling van Protekta uit.

,,Aannemers willen vaak alles vernieuwen, dat levert het meeste geld op. Maar ook ambtenaren van gemeenten die we spreken kiezen vaak voor complete vernieuwing. Terwijl bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen van schade aan een brug 50.000 euro is en een compleet nieuwe 150.000 euro kost.”

Koppelen met gerecycled hout

Er valt wat dat betreft voor Protekta nog veel te winnen. Een eerste stap daartoe kan het winnen van de InfraTech Innovatieprijs 2021 zijn. Het bedrijf kreeg die prijs voor hun manier van het koppelen van palen. ,,De houten palen kunnen onder en boven water gekoppeld worden. Ze worden bijvoorbeeld onder water afgezaagd (het rotte gedeelte, red.) en gekoppeld met gerecycled hout. Om de palen te koppelen zagen we eerst gaten in beide palen, daarna worden glasvezelstaven aangebracht en wordt de verbinding gedicht met hulp van een speciaal ontwikkelde kunsthars”, geeft Bisseling aan.

Protekta maakt daarbij onder meer gebruik van gerecycled hout, het hout dat dus opgeslagen ligt te verstoffen nadat het in zijn geheel uit het water is gehaald en vervangen wordt. ,,Buiten dat onze werkwijze veel euro's bespaart, werken we zo ook zoveel mogelijk milieuvriendelijk.”

Quote Palen en hout herstellen in het water, dat was echt vernieu­wend.” Sjaak Bisseling, Protekta

Bisseling is nu ruim twaalf jaar werkzaam in het herstellen van hout bij waterkunstwerken. Een specialisme dat hij zich helemaal toegeëigend heeft. ,,Ik ben iemand die altijd vooruit wil kijken. Hiervoor werkte ik in het herstel van hout in monumentale panden. Droog hout dus. Dat is ook mooi werk, maar niet vernieuwend. Palen en hout herstellen in het water, dat was echt vernieuwend.”

Bisseling vond zijn weg en kon direct aan de slag in de haven van Rotterdam. Inmiddels heeft het bedrijf zo'n vijftien medewerkers en werkt Protekta door heel Nederland. ,,Naast het octrooi voor het koppelen van palen hebben we ook octrooien voor het verstevigen van palen en het herstellen van schade aan palen.”