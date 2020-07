Gemerts tuinfeest moet anders op last van gemeente

Van den Oever: ,,Helaas kregen we van de gemeente bericht dat als we livemuziek op het terras lieten horen we als evenement zouden worden geschaald en dus vergunningplichtig zijn. En dat er een dwangsom zou worden opgelegd als we toch door zouden gaan met ons huidige plan.”

Teleurstelling

De teleurstelling was groot aldus Van den Oever: ,,De livemuziek was nou net het onderscheidende onderdeel in het plan, daar komen onze gasten opaf. Komend weekend zouden we starten en de zaterdagavond was al bijna volgeboekt. We dachten bovendien dat we alles goed geregeld hadden omdat we gebruikmaken van een bestaande horecalocatie. We gaan nu bekijken hoe we het daaropvolgende weekend ons terras aantrekkelijk kunnen maken. Omdat we al verschillende investeringen hebben gedaan willen we toch doorzetten en onze plannen aanpassen.”