Gemertse bouwval maakt plaats voor 63 huurappartementen

Brandweer van Hoogeloon bluste in 1957 de brandjes het allerbest, wie was er bij?

EINDHOVEN - De brandweer van Hoogeloon gooide hoge ogen bij de brandweerwedstrijden in 1957. Op de foto neemt commandant Gerarts een beker in ontvangst van burgemeester Van Rooy. Wie kan zich de brandweerwedstrijden nog herinneren en heeft daar nog verhalen over? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

12 maart