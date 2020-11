Gemertse bovenbuur: ‘Als ik geen alarm had geslagen, was Marie er misschien niet meer geweest’

Geen koninklijke onderscheiding maar een kopje koffie en een gesprek met de burgemeester hebben Paul Swinkels inmiddels goed gedaan. De Gemertenaar had hem een brief geschreven omdat hij zijn rol in de reddingsactie bij een brand in januari onderbelicht vond. ,,Ik voel geen wrok, naar niemand toe", zegt Swinkels. ,,Maar als je telkens maar één naam leest in alle berichtgeving over de brand, dan steekt dat wel. Als ik geen alarm had geslagen of als ik een half uur later had gebeld, dan vrees ik dat Marie er misschien niet meer was geweest.”