Gemertse burgemeester Van Veen stapt in potentieel politiek mijnenveld

AnalyseGEMERT/HELMOND - In de Gemertse politiek lijkt niemand er wakker van te liggen dat hun burgemeester, Michiel van Veen, lid is geworden van het bestuur van de profvoetbalclub Helmond Sport. Hooguit leidde het nieuws hier en daar tot een paar opgetrokken wenkbrauwen en de vraag 'waar begint-ie toch aan?’

Over het algemeen zien de gemeenteraadsfracties geen bezwaren in de combinatie van zijn baan als burgemeester van Gemert-Bakel en zijn vrijwillige inzet een paar kilometer verderop, voor de zowel sportief als financieel - op zijn zachtst gezegd - niet al te best presterende voetbalclub op De Braak.

Verstandig

Van Veen is verstandig genoeg om daar de juiste afwegingen in te maken, klinkt het bijvoorbeeld uit de mond van fractievoorzitter Martien Bankers van Lokale Realisten/D66. En ook CDA-fractievoorzitter Stephan Janszen is van oordeel dat de burgemeester de Gemert-Bakelse belangen en die van Helmond Sport goed van elkaar zal kunnen scheiden.

En op het eerste oog lijkt er ook weinig spanning te staan op een combinatie van beide functies. Want waar zouden Helmond Sport en de Gemertse politiek in elkaars vaarwater terecht kunnen komen? En is het juist niet verstandig dat het geplaagde Helmond Sport versterking zoekt van bestuurlijke zwaargewichten met een netwerk dat verder strekt dan het Helmondse ons-kent-ons-wereldje?

Uiteenlopen

Zeker, dat laatste is helemaal waar. Maar wat betreft dat vaarwater: een blik op de recente en huidige ontwikkelingen rond Helmond Sport leert dat de belangen van deze voetbalclub en het Helmondse stadbestuur vaak ver uiteenlopen.

Neem bijvoorbeeld het onderwerp veiligheid. Het is nog niet zo lang geleden dat supporters van Helmond Sport bij terugkeer van de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven opgewacht werden door de ME en dusdanig hardhandig aangepakt werden dat menigeen er schande van sprak, ook de directeur van de club beschouwde het optreden als buitenproportioneel.

Als zoiets nog eens een keer gebeurt dan zou het zo maar kunnen gebeuren dat het Helmond Sport-bestuur en de Helmondse burgemeester Elly Blanksma, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, plots lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Wenselijk

De vraag is of dat wel een wenselijke situatie is voor twee burgemeesters die op tal van vlakken ambtshalve volop moeten samenwerken. Bijvoorbeeld in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en in het burgemeestersoverleg in De Peel, om maar eens twee voorbeelden te geven.

Ook bij de al jaren slepende plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor de club uit de eerste divisie zou iets vergelijkbaars zomaar kunnen gebeuren. Het draait in de relatie tussen club en gemeentebestuur en bij de nieuwbouwplannen vooral om geld. Wat nu als blijkt dat Helmond Sport zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen? Moet ook dan de ene burgemeester de andere tot de orde roepen?

Volledig scherm Burgemeester Michiel van Veen tijdens een toespraak in De Bron in Handel. © ED