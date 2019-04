Gemertse drielingmoeder: zorgen en genieten maal drie

Niet één, niet twee, maar drie kloppende hartjes zijn er te zien tijdens de zevenwekenecho. Dat is schrikken voor de Gemertse Sientje Slits en haar Handelse vriend Jos van Eldonk. Slits ziet zich na die echo nog door de ziekenhuisgangen lopen. ,,We keken elkaar aan van: moeten we nou blij zijn?” Natuurlijk zijn ze dan hartstikke gelukkig dat ze ouders worden, maar ze vrezen ook een beetje voor een risicovolle drielingzwangerschap. ‘Het zal wel loslopen', houdt Slits de moed erin.

Bij de twintigwekenecho is het zeker: drie kindjes groeien in haar buik. ,,Toen dacht ik pas echt: ze gaan niet meer weg. Nou is het echt.” Het stel schiet ‘in de praktische modus‘ en gaat aan de slag. ,,Je weet dat ze eerder gaan komen en je buik wordt er niet kleiner op, dus je moet vaart maken om bij 25 weken toch wel alles af te hebben". Ze verbouwen het huis zodat ze alvast twee extra slaapkamers hebben voor later. Ook kopen ze een nieuwe auto waarin drie Maxi Cosi‘s op de achterbank passen. Een commode en kast inéén die precies in de babykamer past, blijkt lastig te vinden. ,,Dat is uiteindelijk een keuken geworden die in de wand is geplaatst, want een keuken kan je op maat laten maken”, lacht Slits.

Volledig scherm Bloggende moeder Sientje met drieling in Gemert. © FotoMeulenhof

Met achtentwintig weken en twee dagen bevalt ze met jawel, steeds drie minuten ertussen, van Tess, Janne en Pip. Kleintjes met een gewicht vergelijkbaar met dat van een pak suiker. De jongste, Pip, heeft het heel zwaar vanwege een darminfectie en moet zelfs geopereerd worden. ,,Ze heeft echt kantje boord gelegen, maar ze heeft het gered omdat ze echt een vechter was.” De ‘kraamtijd’ laat zich in één woord omschrijven: ‘heftig’. Het drietal ligt weken op de intensive care voor baby’s. ,,Je moet je voorstellen dat je drie kinderen op de intensive care hebt liggen. Dat is heel gek. En ze waren zo super klein.”

Op 3 december van het afgelopen jaar mogen Tess en Janne naar huis. Pip volgt drie weken later. ,,Dan zijn ze thuis en denk je: yes! Maar dan begint het eigenlijk pas.” Slits heeft het ‘druk’, al ‘geniet’ ze ook. Iedere ochtend krijgt het gezin hulp van familieleden en dat is ook hard nodig. ,,Pas was ik een keertje alleen. Toen zat er eentje helemaal onder de poep en ze huilden alle drie, haha.” Ook naar bed brengen is een hele klus. ,,Dan brengen Jos en ik er beiden eentje naar bed. En dan heb je er nog een beneden liggen.”

Volledig scherm Bloggende moeder Sientje met drieling in Gemert. © FotoMeulenhof

Tijdens haar zwangerschap begint Slits, in het dagelijks leven thuisbegeleidster van mensen met een psychische stoornis, met schrijven. In eerste instantie puur voor zichzelf. ,,De zwangerschap had zo’n enorme impact, dus dat schreef ik van me af. Er kwam zoveel op ons af, dus ik ben het gaan opschrijven om details niet te vergeten en het hielp om mijn gedachten en gevoelens te ordenen.” Dat is nodig, want ze was en is nog altijd erg onder de indruk van haar eigen verhaal. ,,Je bent gewoon in een soap gestapt en je bent de hoofdrol geworden terwijl je er niet voor gesolliciteerd hebt.”

Ze laat de verhalen aan een paar bekenden lezen en die zijn enthousiast. ,,Ik dacht: ik ga het online plaatsen en dan zie ik wel.” Ze krijgt zo veel positieve reacties dat ze besluit meer te gaan bloggen over het ‘leven en overleven‘ met haar drieling. Binnenkort kan ze ook bijdragen leveren aan het tijdschrift Vriendin. Ze deelt veel van haar privéleven, maar allemaal vanuit de drijfveer om ‘een mooi verhaal‘ te vertellen. Ze is wel kritisch wat ze online zet. Zo deelt ze niet ‘koste wat het kost allerlei details voor een spannend verhaal‘.

Slits hoopt dat mensen zich herkennen in haar blogs. ,,Als ik schrijf dat ik de Maxi Cosi niet in de auto krijg, dan hoop ik dat mensen denken: dat heb ik nou ook altijd.” Ook wil ze haar lezers een kijkje geven in haar bijzondere gezin. ,,Het klinkt leuk, alleen hoe is het nou echt? Soms is het even aanpoten, maar ik wil ook laten zien dat het heel mooi is. Dat breng ik met veel humor, want je moet dingen niet te zwaar maken.”