Gemertse horeca niet open, wel massaal protest

Appartemen­ten in nieuw Heusdens zorgcom­plex zijn in trek, maar niet iedere inwoner komt in aanmerking

ASTEN-HEUSDEN - De 20 nieuwe appartementen in woon- en zorgcomplex Het Andere Wonen in Asten-Heusden zijn erg in trek. Alleen komt niet iedere Heusdenaar in aanmerking omdat ze niet beschikken over de vereiste zorgindicatie. Dat leidt tot teleurstellingen en discussies in het dorp.

11 januari