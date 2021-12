Gemertse Janine Ruis pleit in proefschrift voor meer bescherming voor donorkinderen

Mouterij van Swinkels in Eemshaven is in 2024 helemaal emissie­vrij

LIESHOUT/EEMSHAVEN - Royal Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria) in Lieshout wil over een aantal jaar volledig duurzame biertjes produceren. De mouterij van Holland Malt in Eemshaven emissievrij maken is een stap in die richting.

8 december