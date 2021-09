Gemertse kinderen hebben pretpark in eigen achtertuin

GEMERT - Jubilea werden altijd gevierd in pretparken. Voor het 55-jarige bestaan koos de organisatie van Kindervakantieweek in Gemert ervoor om er zelf één in te richten. De kinderen leefden zich donderdag uit op het terrein van Time Out.

Voorzitster Ine Pennings geniet: ,,Ik kan hier uren naar blijven kijken. Al die kinderen die springen, klimmen, dansen en glijden en samen met de leiding en vrijwilligers een gezellige dag beleven. Gewoon hier in Gemert, in hun eigen achtertuin.”

Quote Dit is een veel leuker feestje Ine Pennings, Kindervakantieweek Gemert

Bij eerdere jubilea gingen de kinderen in bussen naar een bestaand pretpark. ,,Daar verspreidde iedereen zich en zagen we elkaar pas weer als we weer instapten. Dit is een veel leuker feestje.” Deze keuze heeft niets te maken met de coronamaatregelen, aldus de organisatie. ,,We willen de Gemertse ondernemers die altijd klaarstaan en gul geven, steunen en aandacht geven door het hier te organiseren.”

Carlo van Kessel is lid van een werkgroep: ,,We hebben het groot aangepakt, compleet met een paar echte kermisattracties zoals de Big Wave voor de grotere kinderen. Verder treedt voor de kleintjes een clown op. Er worden danslessen gegeven en er zijn veel ‘kruip door en sluip door-springkussens’, met of zonder water. Het park hebben op leeftijd ingedeeld. De kleintjes uit groep een, twee en drie rustig achterin. En vanaf daar bouwen we de uitdaging van de attracties op. Tot en met de attracties voor de lefgozers die volgende week in groep acht starten.”

Covid-coördinator

Ook Van Kessel heeft trouwens een grote grijns op zijn gezicht. ,,Ze weten het nog niet, maar we hebben nog een optreden van de Hippe Gasten voor ze in petto.”

Voorzitter Pennings: ,,De circa tachtig vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de organisatie, verzetten veel werk in een jaar. Nu extra vanwege het coronaplan dat we hebben gemaakt.” Ze is hiervoor als ‘Covid-coördinator’ verantwoordelijk. ,,Voor de veiligheid kan iedereen die wil zich laten testen. Gewoon in onze eigen RIVM-teststraat bij de EHBO die elke dag aanwezig is. Na toestemming van de ouders, zoals gebruikelijk is.”

Quote Na afloop gaan we dit jaar samen met vijf andere vakantie­wee­k­or­ga­ni­sa­ties de organisa­tie evalueren Ine Pennings, Kindervakantieweek Gemert

,,Zevenhonderd kinderen en ongeveer driehonderd vrijwilligers zorgen ervoor dat deze week een feest is. Even was het spannend of we voldoende begeleiding voor de oudste kinderen zouden hebben, maar ook dat is in orde gekomen. Na afloop gaan we dit jaar samen met vijf andere vakantieweekorganisaties de organisatie evalueren om er samen van te leren.”

Volledig scherm De deelnemers aan Kindervakantieweek Gemert donderdag hadden een eigen pretpark. © René Manders/DCI Media