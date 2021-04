Gemertse scholieren winnen Nescioprijs voor werkstuk over ‘n-woord’

Quote Onze docente Ingrid Goossens vond ons profiel­werk­stuk zo goed dat ze ons had opgegeven Rwan Al-Attar

Al sinds de basisschool zijn ze goede vriendinnen. Het was voor de 18-jarige Gemertse meiden dan ook een logische keuze om samen hun profielwerkstuk te maken, dat is bekroond met de Nescioprijs. Al-Attar: ,,Dit is een prijs van de Radboud Universiteit voor profielwerkstukken die gaan over taal en cultuur. Ze proberen onderzoeken naar die onderwerpen te stimuleren. De winnaar wordt gekozen door een jury van professoren. Onze docente Ingrid Goossens vond ons profielwerkstuk zo goed dat ze ons had opgegeven. Zij kwam er dus echt mee. Om eerlijk te zijn hadden wij zelf nog nooit van de prijs gehoord.’’

Quote Het is een woord met zo’n groot verhaal. Iedereen heeft er wel een mening over Marit Bongers

Het profielwerkstuk, dat ze maakten voor hun opleiding vwo op het Commanderij College in Gemert, stond geheel in het teken van het n-woord, aldus Bongers: ,,Wij kregen lessen over onderwerpen waar je profielwerkstuk over mocht gaan. Zo volgden wij lessen over het thema Black Lives Matter. Daar spraken wij met onze docent over het woord ‘neger’. Dat vond Rwan eerst een beetje gek. Volgens haar was het raar om je profielwerkstuk over één woord te doen. Maar ik zag het al wel zitten. Het is een woord met zo’n groot verhaal. Iedereen heeft er wel een mening over. Uiteindelijk zijn we er toch voor gegaan en hebben we een gevoelig onderwerp aangepakt. Daar moesten we wel voorzichtig in zijn. Het woord kan immers gevoelens oproepen.’’

Afgelopen vrijdag werd de Nescioprijs uitgereikt. Volgens Al-Attar stonden de meiden er heel kalm in: ,,Toen mevrouw Goossens vertelde dat we bij de finalisten zaten, reageerden we heel rustig. We stonden er echt nuchter in. Tijdens de uitreiking kregen we de onderwerpen van andere finalisten te horen. Toen dachten we meteen: ‘Dit wordt hem echt niet’. We hadden de winst meteen uit ons hoofd gezet. Achteraf bleek dat iedereen dat had. Onze vrienden ook. Zij waren zich aan het voorbereiden op een motiverend praatje voor ons. We hadden dus in de verste verte niet verwacht dat we zouden winnen.’’

Quote Dit moet besproken blijven, en dat is het allerbe­lang­rijk­ste Marit Bongers

Maar toch gebeurde het. Volgens Bongers beseffen de vwo-leerlingen nog steeds niet helemaal dat ze gewonnen hebben: ,,Dit is zo onwerkelijk. Het voelt zelfs een beetje raar. We hebben vijfhonderd euro gewonnen en een uitnodiging om te solliciteren voor de Radboud Honours Academy. Dat is een soort project waar je buiten je opleiding op de Radboud onderzoeken kan doen om jezelf verder te ontwikkelen. Volgens onze docent is het best exclusief. Maar het gaat ons helemaal niet om die prijzen. Voor ons is de erkenning het belangrijkste. Dat de jury ook het maatschappelijk belang van dit onderwerp heeft gezien. Dit moet besproken blijven, en dat is het allerbelangrijkste.’’