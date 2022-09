Gemertse sportcampus komt forse stap dichterbij

GEMERT-BAKEL - Voor de zomervakantie bleef het nog even onduidelijk. Maar inmiddels is het helder: het Gemert-Bakelse gemeentebestuur staat volledig achter het plan om voor om en nabij de 32 miljoen euro een sportcampus te bouwen op sportpark Molenbroek in Gemert.