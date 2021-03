Gemertse tieners en hun ma's rapen troep van anderen op: ‘Waarom verpest je je omgeving zo?’

Hovenier met drugslab achter z'n huis in Neerkant: ‘Criminelen bedreigden mij’

19 maart NEERKANT - Ja, hovenier Harry de G. uit Neerkant wist dat iets op zijn terrein niet in de haak was. Het was ook niet te missen: een drugslab in een schuur vlak achter je woning waar mannen dagelijks uren verslavende middelen brouwen. Maar hij werd bedreigd, zegt hij, en durfde niet naar de politie te stappen.