Gemertse visvijver Dribbelei wordt opgeknapt

Dit kunstwerk is verhuisd naar de Muziektuin (en ook dat kun je nu zien in de app Ontdek Laarbeek)

BEEK EN DONK - Het kunstwerk Koppeltje in Duet van beeldhouwer Martien Hendriks heeft sinds kort een nieuw thuis in de Muziektuin. De onthulling van het beeld op de nieuwe plek was vrijdag voor de gemeente een uitgelezen moment om een nieuwe app te lanceren.

23 september