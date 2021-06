Gemertse wethouder: hand op de knip

GEMERT- BAKEL - Ook al is er weer genoeg geld in de schatkist van de gemeente Gemert-Bakel, de bomen groeien nog lang niet tot in de hemel, zegt wethouder Bart Claassen (CDA) van Financiën. De gemeenteraad staat te springen om geld uit te geven. Maar het devies van Claassen is: hou de hand op knip.

Geld voor de bouw van een nieuw Cultuurhuis in het centrum van Gemert. Meer geld naar het onderhoud van straten, fietspaden en openbaar groen. Achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en de sportaccommodaties wegwerken. Extra ambtenaren aannemen, zodat er vaart gemaakt kan worden bouwplannen in de zeven kernen van Gemert-Bakel. En nieuwe plannen maken voor speelplekken en groenvoorzieningen in de dorpen.

Einde van de tunnel

Er gloort licht aan het einde van de tunnel in Gemert-Bakel. De tijd van financiële tekorten op het gemeentehuis is voorbij. Komend jaar kan de begroting sluitend worden gemaakt zonder de belastingen te verhogen. Als het even mee zit, is er zelfs geld over om de spaarpotten mee te vullen en - voorzichtig - weer eens wat te gaan investeren.

En dat willen de gemeenteraadsleden weten ook: de lijst met plannen om dat geld aan uit te geven is lang, blijkt bij bespreking van de rooskleurige financiële situatie op het gemeentehuis, en tijdens een avondje vergaderen in de gemeenteraadszaal wordt die lijst in rap tempo langer.

Enige prudentie

Aan wethouder Bart Claassen (CDA) van de Financiën de ondankbare taak de feestvreugde te dempen. ,,Ik snap best dat de raad na jaren van bezuinigen, besparen en verhogen van de belastingen nu de behoefte heeft geld uit te geven", zegt hij. ,,Maar enige prudentie daarbij en de neiging om dat geld uit te gevenonderdrukken zijn in mijn ogen dringend gewenst.”

Het financiële herstel in Gemert-Bakel is immers nog maar broos, betoogt de dit voorjaar vanuit Schijndel ingevlogen CDA-politicus, opvolger van het huidige Tweede-Kamerlid Inge van DIjk. ,,Dat we er goed voorstaan is niet alleen te danken aan de spaarzaamheid van mijn voorgangers, maar vooral ook door een aantal incidentele meevallers. Dan kunnen we onze begroting niet meteen geen belasten met allerhande nieuwe jaarlijkse uitgaven.”

Niet meer vraag

Sociaal Gemert Bakel wijst er op dat het gemeentebestuur vorig jaar ook flink geld heeft overgehouden in het sociaal domein aan uitgaven voor onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Maar dat betekent niet dat er in Gemert-Bakel iemand zorg te kort is gekomen, benadrukt wethouder Claassen. ,,Er was gewoon niet meer vraag. We hadden er meer geld voor opzij gezet dan we nodig bleken te hebben.”

Volledig scherm De Gemertse wethouder Bart Claassen (rechts) bij de start van de renovatie van het Wilbertsplein in Bakel. © Sem Wijnhoven/DCI Media